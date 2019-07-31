Вибух при дорозі: в Афганістані росте кількість жертв, більшість — жінки і діти

В Афганістані в результаті підриву автобуса на бомбі загинуло 35 осіб і ще 27 отримало поранення.

Про це повідомляє Pakistan Today.

«У результаті вибуху бомби на дорозі в Афганістані в середу загинуло щонайменше 35 людей, які їхали в автобусі, включаючи дітей, і 27 осіб отримало поранення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість загиблих і поранених - жінки і діти.

За словами представника поліції провінції Мохібулли Мохіба, бомба «була закладена талібами для нападу на афганські й іноземні сили безпеки».

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Однак представник Талібану заперечив обвинувачення, заявивши, що їхні бойовики не несуть відповідальності за встановлення наземних мін у цьому районі.

Ведеться розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 31 липня в західній афганській провінції Фарах вибухнула закладена біля дороги бомба. Тоді було відомо про 28 загиблих пасажирів автобуса.