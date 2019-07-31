Вибух при дорозі: в Афганістані росте кількість жертв, більшість — жінки і діти
Про це повідомляє Pakistan Today.
«У результаті вибуху бомби на дорозі в Афганістані в середу загинуло щонайменше 35 людей, які їхали в автобусі, включаючи дітей, і 27 осіб отримало поранення», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що більшість загиблих і поранених - жінки і діти.
За словами представника поліції провінції Мохібулли Мохіба, бомба «була закладена талібами для нападу на афганські й іноземні сили безпеки».
Однак представник Талібану заперечив обвинувачення, заявивши, що їхні бойовики не несуть відповідальності за встановлення наземних мін у цьому районі.
Ведеться розслідування.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 31 липня в західній афганській провінції Фарах вибухнула закладена біля дороги бомба. Тоді було відомо про 28 загиблих пасажирів автобуса.