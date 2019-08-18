Меркель запевнила, що Німеччина підготувалася до ймовірного "жорсткого Brexit"

"Ми до всього підготувалися, можна сказати, що й до випадку, коли ми не матимемо підписаної угоди", - сказала Меркель.

На її думку, буде краще, якщо Велика Британія залишить Європейський Союз із угодою. "Але якщо цього не станеться, то ми готові й до іншої ситуації", - додала канцлер.

Вона також нагадала, що вже наступної середи до Берліна прибуде британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. "Ми радіємо будь-якому візиту, адже потрібно говорити та потрібно знаходити хороші рішення", - зазначила Меркель.

Раніше Джонсон неодноразово запевняв, що він виступає за вихід Великої Британії з ЄС 31 жовня, - навіть без відповідної угоди.