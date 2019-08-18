Уряд Гібралтару відхилив запит США про арешт іранського танкера

Уряд Гібралтару відхилив запит Мін'юсту США щодо арешту іранського танкера Grace 1, пояснивши своє рішення розбіжностями у санкційному режимі ЄС та США.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті уряду Гібралтару.

“Міністерство юстиції не може підтримати позов (Мін'юсту США щодо арешту танкера Grace 1 — ред.) у Верховному суді Гібралтару через те, що законодавство ЄС щодо санкційного режиму проти Ірану відрізняється від американського”, - йдеться у заяві.

В уряді додали, що діапазон санкцій ЄС, яким керується Гібралтар, набагато вужчий за американський.

Раніше 16 серпня Міністерство юстиції США подало до Верховного суду Гібралтару позов про арешт іранського танкера Grace 1.

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Як відомо, 4 липня британські морські піхотинці висадилися на іранський танкер біля берегів Гібралтару (британська заморська територія). На борту було 2,1 мільйона барелів іранської нафти, яку мали доправити в Сирію, попри санкції Європейського Союзу проти Дамаска.

Після цього Тегеран захопив нафтовий танкер під прапором Великої Британії в Ормузькій протоці, звинувативши його в порушенні міжнародного морського права. США, зі свого боку, запропонували створити міжнародну комісію з безпеки судноплавства в Перській затоці.

16 серпня влада Гібралтару вирішила відпустити іранський нафтовий танкер.