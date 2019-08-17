США видали ордер на арешт іранського нафтового супертанкера

США видали дозвіл на затримання іранського танкера Grace 1 після того, як суд Гібралтару постановив звільнити судно.

Про це інформує BBC.

"Міністерство юстиції США видало ордер на арешт затриманого іранського нафтового танкера через день після того, як судді Гібралтару наказали його звільнити", - йдеться у повідомленні. В ордері наказано заарештувати танкер та нафту на його борту. Вилучити 995 000 доларів США з рахунку у неназваному американському банку, пов'язаному з іранською компанією Paradise Global Trading LLC.

Міністерство юстиції заявило, що судно та компанія причетні до порушень міжнародного законодавства, шахрайства, відмивання грошей та підтримки тероризму.

Раніше Тегеран назвав затримання свого танкера "незаконним захопленням".

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Як відомо, 4 липня британські морські піхотинці висадилися на іранський танкер біля берегів Гібралтару (британська заморська територія). На борту було 2,1 мільйона барелів іранської нафти, яку мали доставити в Сирію, попри санкції Європейського Союзу проти Дамаска.

Після цього Тегеран захопив нафтовий танкер під прапором Великої Британії в Ормузькій протоці, звинувативши його в порушенні міжнародного морського права. 16 серпня влада британського Гібралтару вирішила відпустити іранський нафтовий супертанкер, який був затриманий 4 липня.