Еболу виявили ще в одній провінції Конго

Влада Демократичної Республіки Конго підтвердила, що випадки захворювання на лихоманку Ебола зафіксовані ще в одній - третій за рахунком - провінції країни.

Як повідомляє Сіньхуа, третьої провінцією ДРК, де виявлено вірус Ебола, стала Південне Ківу.

«У п'ятницю губернатор провінції Південне Ківу заявив, що підтверджено два випадки захворювання на Еболу: зокрема, вірус був виявлений у жінки, яка вже померла, і її дитини. Раніше вони побували у провінції Північне Ківу, де також зафіксовані випадки захворювання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медики вже встановили 120 осіб, які контактували з жінкою і дитиною.

Регіон Південне Ківу лежить у східній частині ДРК і межує з провінціями Північне Ківу, а також Руандою й Угандою.

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Як повідомлялося, від серпня минулого року епідемія лихоманки Ебола була зафіксована в провінціях Північне Ківу й Ітурі.

За останніми даними міністерства охорони здоров'я ДРК, які наводить Сіньхуа, загальна кількість випадків захворювання на Еболу в країні досягло 2852. З-поміж хворих померли 1913 осіб.