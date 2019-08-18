Іран стверджує, що санкції США б'ють по медицині

Офіційний Тегеран заявляє, що американські санкції негативно позначаються на медичній сфері Ірану.

Про це повідомляє іранське агентство Mehr.

"Хоча американські санкції розроблені таким чином, що, можливо, не спрямовані на гуманітарний сектор, доступ до харчових продуктів і медикаментів, але на практиці вони функціонують як інструмент економічної війни", - йдеться у повідомленні.

Офіційна іранська статистика вказує, що за Барака Обами США щороку експортували в Іран фармацевтичної продукції в середньому на $26 мільйонів. Протягом останніх двох років в умовах розширення санкцій річний показник упав до $8,6 млн.

Як зазначає агентство, адміністрація Трампа також ускладнила європейським країнам експорт ліків до Ірану. Зокрема, постачання фармацевтичних засобів зі Швейцарії знизилося на 30% - з 235 мільйонів швейцарських франків ($240 млн) у 2017 році до 163 мільйонів ($167 млн) торік.