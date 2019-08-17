У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: один загиблий, десятки постраждалих

У результаті аварії пасажирського автобуса, який слідував за маршрутом Чанаккале – Стамбул, одна людина загинула, 28 - отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал NTV.

"Пасажирський автобус перекинувся в районі населеного пункту Біга провінції Чанаккале, внаслідок чого одна людина загинула, 28 - отримали травми", - повідомляє телеканал.

Аварія сталася на трасі Чанаккале-Бурса (обидва міста на заході країни – ред.), коли автобус прямував до Стамбула. Внаслідок опадів дорожнє покриття було слизьким. За попередніми даними, водій не впорався із керуванням за таких умов, автобус вилетів на узбіччя й перекинувся.

У результаті ДТП загинув 17-річний хлопець. Поранення різного ступеня важкості отримали 28 людей. Тих, хто потребував стаціонарного лікування, доправили до найближчих лікарень.