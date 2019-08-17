Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали

«Через зливу усі поромні рейси в Стамбулі скасовані...затоплено одне з популярних туристичних місць - Гранд-базар в історичному районі Фатіх», - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що частково затоплені кілька ключових магістралей міста і станція метро Атакьой.

Потоп у Стамбулі / Фото: CNN, AA, DHA, IHA

Шкоди дощ заподіяв і малому бізнесу - деякі магазини в підземних переходах, на нижніх поверхах будинків постраждали від води, їх працівники намагаються врятувати товари.

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Гранд-базар повністю евакуйовано.

Метеорологи попереджали про значну кількість опадів та погіршення погодних умов, але не очікувалося, що дощі призведуть до таких наслідків.