Аномальна злива у Стамбулі: затоплений Гранд-базар евакуювали
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Укрінформ
У Стамбулі через зливу затоплені багато об'єктів в історичному районі Фатіх, деякі дороги, тунелі, підземні переходи.
Про це повідомляє інформагентство DHA.
«Через зливу усі поромні рейси в Стамбулі скасовані...затоплено одне з популярних туристичних місць - Гранд-базар в історичному районі Фатіх», - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що частково затоплені кілька ключових магістралей міста і станція метро Атакьой.Потоп у Стамбулі / Фото: CNN, AA, DHA, IHA
Шкоди дощ заподіяв і малому бізнесу - деякі магазини в підземних переходах, на нижніх поверхах будинків постраждали від води, їх працівники намагаються врятувати товари.
Гранд-базар повністю евакуйовано.
Метеорологи попереджали про значну кількість опадів та погіршення погодних умов, але не очікувалося, що дощі призведуть до таких наслідків.