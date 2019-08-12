Потужний шторм пройшовся узбережжям Каталонії

Потужний шторм вирував минулої ночі над частиною узбережжя Каталонії, залишивши після себе повалені дерева та затоплені вулиці.

Про це повідомляє The Local.

“Потужний буревій вирував уночі над частиною узбережжя Каталонії, спричинивши сильний вітер, град та рясні дощі, залишивши після себе повалені дерева та затоплені вулиці”, - йдеться у повідомленні.

Негода вирувала на узбережжі на південь від Барселони з 4 до 6 години ранку. Портові містечка Сіджес, Гарраф, Кастельдефельс та Гава Мар постраждали найбільше. Аварійні служби повідомили, що отримали 432 екстрених виклики, пов'язані з інцидентами за наслідками шторму.

Місцеві джерела повідомляють, що за півгодини в районі міст Гарраф та Пенеда випало близько 40 літрів опадів на один квадратний метр.