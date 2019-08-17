Трамп закликав врегулювати ситуацію між Індією і Пакистаном через Кашмір

Пакистан та Індія мають якомога швидше врегулювати напруженість у двосторонніх відносинах, що виникла через політику Нью-Делі відносно штатів Джамму і Кашмір.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом, передає "Дзеркало тижня" з посиланням на повідомлення прес-служби Білого дому.

"Президент США Дональд Трамп обговорив телефоном з прем'єр-міністром Пакистану Імраном Ханом розвиток подій в регіоні... Президент підкреслив важливість врегулювання напруженості між Індією і Пакистаном через діалог, у тому числі щодо ситуації в штатах Джамму і Кашмір. Співрозмовники також розглянули перспективи розвитку відносин у світлі відбувся в липні візиту прем'єр-міністра Хана у Вашингтон", – йдеться в повідомленні.

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Як відомо, 5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний в конституції Індії. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними".

Кашмір — єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, які намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату з Індії.

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У відповідь індійська влада придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію і сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, переважно мирних жителів. Суперечка за контроль над Кашміром вже кілька разів приводив до воєн між Пакистаном та Індією.