У Пакистані внаслідок вибуху в мечеті загинули 5 осіб

У пакистанській провінції Белугістан стався вибух у наповненій людьми мечеті, в результаті якого загинули 5 осіб, ще понад 15 отримали ушкодження.

Про це повідомляє One India з посиланням на місцеві джерела.

"П'ять людей загинули унаслідок вибуху в мечеті Кетта у пакистанській провінції Белугістан, понад 15 осіб були поранені в результаті вибуху", - повідомили місцеві ЗМІ.

Як зазначається, вибух всередині мечеті був спричинений вибухонебезпечною речовиною.

Місцеві чиновники вважають, що вибух був здійснений за допомогою саморобного вибухового пристрою. Наразі ніхто не взяв відповідальності за вчинення теракту.