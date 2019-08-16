У Кореї зіткнулися пасажирські автобуси, фури і легковики — 37 поранених

На шосе у Південній Кореї сталася аварія за участю п’яти транспортних засобів, унаслідок якої 37 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Yonhap. «З 62 людей у машинах 37 осіб отримали незначні травми, повідомила поліція», - йдеться у повідомленні. Читайте також: У Запоріжжі пожежу на рибному складі гасили 45 рятувальників Як зазначається, ДТП сталася на автостраді Намхає у місті Чханвон, приблизно за 400 км на південний схід від Сеула, близько 11:40 ранку за місцевим часом. Серед учасників аварії були й пасажирські автобуси. Деталі інциденту з’ясовуються. фото: Yonhap