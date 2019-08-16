У Кореї зіткнулися пасажирські автобуси, фури і легковики — 37 поранених
Укрінформ
На шосе у Південній Кореї сталася аварія за участю п’яти транспортних засобів, унаслідок якої 37 людей отримали поранення.
Про це повідомляє Yonhap.
«З 62 людей у машинах 37 осіб отримали незначні травми, повідомила поліція», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ДТП сталася на автостраді Намхає у місті Чханвон, приблизно за 400 км на південний схід від Сеула, близько 11:40 ранку за місцевим часом.
Серед учасників аварії були й пасажирські автобуси.
Деталі інциденту з’ясовуються.
фото: Yonhap