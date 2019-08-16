У Запоріжжі пожежу на рибному складі гасили 45 рятувальників

У Запоріжжі на території приватного підприємства ВАТ «Аркадія» сталася пожежа.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Рятувальники боролися з вогнем чотири години.

Пожежа на рибному складі у Запоріжжі / Фото: https://zp.dsns.gov.ua

«У ході розвідки рятувальники встановили, що горить прибудова до приміщення на площі 200 кв.м та дах над холодильною камерою на загальній площі 500 кв.м», - йдеться у повідомленні.

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Підприємство займається торгівлею риби та морепродуктів. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та не допустити розповсюдження вогню на всю будівлю, загальна площа якої 6000 кв.м.

Від ГУ ДСНС залучалося 13 одиниць спецтехніки та 45 чоловік особового складу. Від комунальних служб міста для підвезення води задіяли три спецавтомобілі.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.