У Японії тайфун “Кроса” забрав життя, ще 50 осіб постраждали

Унаслідок тайфуну "Кроса" у Японії загинула одна людина, ще 50 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє Kyodo.

"Потужний тайфун досягнув західної частини Японії в четвер, унаслідок чого загинув один чоловік і щонайменше 50 осіб постраждали", - йдеться у повідомленні.

Жертвою стихії виявився 82-річний чоловік з Ономіті, префектура Хіросіма. Він упав у море вранці у четвер, коли пришвартовувався до причалу.

Ще 50 осіб із 13 префектур Японії постраждали від тайфуну.

Понад сім тисяч людей евакуювали з їхніх будинків після попередження Метеорологічного агентства Японії про рекордну кількість опадів, а також зсуви та повені.

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Подекуди швидкість вітру сягала 126 км/год.

Раніше повідомлялося, що в Японії скасували понад 760 внутрішніх рейсів через тайфун "Кроса".