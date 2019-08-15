В Японії через тайфун скасували понад 760 авіарейсів
Укрінформ
Авіалінії скасували в Японії більше 760 внутрішніх рейсів через тайфун «Кроса».
Про це повідомляє NHK.
«Авіаперевізники Японії скасували 761 внутрішній рейс у четвер через сильну тропічну бурю, що наближається до західної Японії», - йдеться у повідомленні.
Здебільшого, це торкнулось рейсів, що з'єднують Міжнародний аеропорт Токіо з аеропортами на заході Японії.
Японські авіалінії вже заявили про ймовірність скасування ще більшої кількості рейсів та порадили пасажирами стежити за інформацією на сайті авіакомпаній.
Місцева влада видала розпорядження про евакуацію більше 300 осіб з територій, які можуть постраждати від тайфуна «Кроса».
Як повідомлялося, потужний тайфун рухається над водами південної частини Японії.
Фото: www3.nhk.or.jp