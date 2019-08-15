В Японії через тайфун скасували понад 760 авіарейсів

«Авіаперевізники Японії скасували 761 внутрішній рейс у четвер через сильну тропічну бурю, що наближається до західної Японії», - йдеться у повідомленні.

Здебільшого, це торкнулось рейсів, що з'єднують Міжнародний аеропорт Токіо з аеропортами на заході Японії.

Японські авіалінії вже заявили про ймовірність скасування ще більшої кількості рейсів та порадили пасажирами стежити за інформацією на сайті авіакомпаній.

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Місцева влада видала розпорядження про евакуацію більше 300 осіб з територій, які можуть постраждати від тайфуна «Кроса».

Як повідомлялося, потужний тайфун рухається над водами південної частини Японії.

Фото: www3.nhk.or.jp