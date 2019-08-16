Гібралтарська влада відпускає затриманий минулого місяця іранський танкер

Влада британського Гібралтару вирішила відпустити іранський нафтовий супертанкер, який був затриманий 4 липня.

Про це повідомляє Gibraltar Chronicle на своїй сторінці у Twitter.

«Влада Гібралтару відпускає іранський супертанкер з нафтою Grace 1, який утримувала понад місяць – із 4 липня», - йдеться в повідомленні.

On that basis, Gibraltar’s Chief Minister Fabian Picardo has decided to lift the detention order and allow the ship to sail. — Gibraltar Chronicle (@GibChronicle) August 15, 2019

Гібралтарська влада зазначила, що Іран натомість зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з цього танкера, а також наголосила, що не отримувала запит США про арешт корабля. Наразі невідомо, коли танкер зможе вийти з порту в Гібралтарі. Термін затримання корабля спливає 17 серпня.

Як відомо, 4 липня британські морські піхотинці висадилися на іранський танкер біля берегів Гібралтару (британська заморська територія). На борту було 2,1 мільйона барелів іранської нафти, яку мали доставити в Сирію, попри санкції Європейського Союзу проти Дамаска.

Після цього Тегеран захопив нафтовий танкер під прапором Великої Британії в Ормузькій протоці, звинувативши його в порушенні міжнародного морського права. США, зі свого боку, запропонували створити міжнародну комісію з безпеки судноплавства в Перській затоці.