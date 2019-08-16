Вашингтон хоче конфіскувати іранське судно, затримане в Гібралтарі — ЗМІ

Міністерство юстиції США подало до Верховного суду Гібралтару позов про конфіскацію іранського танкера Grace 1, яке було затримане за порушення санкції ЄС 4 липня.

Про це повідомляє Gibraltar Chronicle.

“Мінюст США подав позов про конфіскацію іранського танкера Grace 1 у Гібралтарі за кілька годин перед тим, як уряд хотів його відпустити”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зняття арешту з судна мало відбутися сьогодні вранці, проте через позов американського відомства судове засідання Верховного суду Гібралтару відклали до 16 години.

Наразі невідомо, чим мотивував свій позов Мін'юст США, проте в суді було заявлено “про надання взаємної юридичної допомоги”.

Як повідомлялося, 4 липня неподалік Гібралтару за допомогою ВМС Великої Британії затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС.

У відповідь 19 липня британський танкер Stena Impero з 23 членами екіпажу на борту було затримано Корпусом вартових ісламської революції в Ормузькій протоці за звинуваченням у порушенні правил міжнародного судноплавства. Лондон пригрозив Тегерану серйозними наслідками, якщо той найближчим часом не звільнить судно.

Канада, НАТО і ЄС закликали Іран до негайного звільнення танкера.