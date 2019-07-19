У Гібралтарі продовжили арешт іранського танкера, який порушив санкції ЄС

Верховний суд Гібралтару продовжив на 30 днів арешт танкера Grace 1, який перевозив іранську нафту до Сирії, порушуючи санкції Євросоюзу.

Про це повідомляє місцева газета Gibraltar Chronicle.

“Верховний суд Гібралтару продовжив на 30 днів арешт танкера Grace 1, який раніше цього місяця був затриманий за підозрою у перевезенні іранської нафти до Сирії, порушуючи санкції ЄС”, - йдеться у повідомленні.

За словами генпрокурора Міхаела Ламаса, арешт продовжено до 15 серпня.

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Раніше глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант заявив, що Лондон допоможе звільнити іранський танкер Grace 1, якщо Тегеран дасть гарантії не доправляти його до Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, 4 липня неподалік Гібралтару затримали танкер з Ірану Grace 1, що перевозив сиру нафту до Сирії всупереч санкціям ЄС. Згодом поліція Гібралтару заарештувала капітана і головного офіцера Grace 1 за підозрою в порушенні санкцій ЄС проти Сирії.

13 липня поліція Гібралтару заявила, що всі члени екіпажу були звільнені під заставу, але розслідування ще триває, а танкер залишається під арештом.