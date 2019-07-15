На борту танкера в Індійському морі виявили мертвим українського моряка

На борту танкера Gas Aegean, який йшов під ліберійським прапором в Індійському океані, виявили мертвого українського моряка.

Про це повідомив Фонд допомоги морякам "Ассоль".

"Екіпаж виявив без ознак життя одночасно двох моряків. Один із загиблих – 34-річний другий механік з Ізмаїла (Одеська область), ще один – 39-річний моряк з Росії", – йдеться у повідомленні.

Танкер Gas Aegean йшов з Франції в Східну Індію, однак після того, як тіла загиблих виявили, він змінив курс і попрямував до берегів Шрі-Ланки.

Причини смерті моряків невідомі, їх тіла відправлять на експертизу.