Путін не передасть радіочастоти військових операторам стільникових мереж 5G

Президент Росії Володимир Путін погодився з позицією Ради безпеки РФ, яка відмовилася підтримати виділення діапазону радіочастот, що використовуються військовими, для розвитку мереж зв'язку п'ятого покоління (5G).

Про це повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на 4 джерела, ознайомлені з резолюцією Путіна.

«Путін наклав резолюцію «Згоден» на лист Ради безпеки з негативною позицією щодо виділення частот 3,4-3,8 ГГц для розвитку мереж зв'язку п'ятого покоління (5G) у Росії», - йдеться в повідомленні.

Про те, що Радбез РФ не підтримує розчищення діапазону 3,4-3,8 ГГц для розвитку 5G, російські ЗМІ повідомляли ще на початку червня.

Йдеться про частоти 3,4-3,8 ГГц, які зараз використовують Федеральна служба охорони та міністерство оборони. Вони використовуються для розвитку стільникових мереж п'ятого покоління в усьому світі, крім Японії та Китаю. Без цих частот відставання Росії в будівництві нових мереж неминуче, заявляв раніше представник Мінкомзв'язку РФ. Перед цим передачу їх у комерційну експлуатацію блокувало міністерство оборони.

Під час послання Федеральним зборам президент Володимир Путін сказав, що упродовж найближчих п'яти років необхідно розпочати використання 5G у Росії. Розгорнути такі мережі у великих містах до 2022 року обіцяє державна програма "Цифрова економіка".

Оператори зв'язку попереджають, що вибір частот, непопулярних для 5G у світі, сповільнить і здорожчить цей процес.