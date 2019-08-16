Постраждалих від аварійної посадки А321 в Підмосков'ї вже 74

Кількість осіб, які звернулися до лікарів у результаті аварійної посадки А321 в Підмосков'ї зросла до 74, з них 19 дітей.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на прес-службу ГУ МНС у Московській області.

"Станом на 16:00 мск 74 пасажири літака, з яких 19 дітей звернулися за медичною допомогою. В даний час одна людина госпіталізована в Раменську ЦРЛ", - йдеться в повідомленні

Раніше повідомлялося, що в Підмосков'ї вранці, 15 серпня, здійснив аварійну посадку літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії". На борту лайнера перебували 234 особи, у тому числі сім членів екіпажу.

При наборі висоти повітряне судно зіткнулося зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з двигунів загорівся.