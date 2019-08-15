У Москві зграя чайок “посадила” літак, є постраждалі
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Росавіацію.
"На зльоті, після відриву від злітно-посадочної смуги літак зіткнувся зі зграєю чайок, потрапляння яких у двигуни призвело до значних перебоїв у їх роботі <...> Вимушене приземлення літака відбулося на кукурудзяному полі між ближнім і дальнім маяком системи посадки аеродрому на відстані більше одного кілометра від ЗПС", - йдеться в повідомленні.
Airbus A321 Уральских авиалиний экстренно сел в поле после выхода из строя обоих двигателей в результате попадания птиц.— Гагарин (@GagarinRocket) August 15, 2019
Видео эвакуации из самолета: pic.twitter.com/Pcf5FxG4lC
За попередньою інформацією Росавіації, у результаті вимушеного приземлення постраждали чотири пасажири, яких доставили до медзакладу м. Жуковського.
Медичні служби повідомляють про 10 постраждалих