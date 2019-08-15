У Москві зграя чайок “посадила” літак, є постраждалі

У Москві зграя чайок “посадила” літак, є постраждалі

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Укрінформ
Чотирьох пасажирів лайнера "Уральских авиалиний", який прямував з Москви до Сімферополя і здійснив аварійну посадку після зіткнення зі зграєю чайок, доставлено до лікарні.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на Росавіацію.

"На зльоті, після відриву від злітно-посадочної смуги літак зіткнувся зі зграєю чайок, потрапляння яких у двигуни призвело до значних перебоїв у їх роботі <...> Вимушене приземлення літака відбулося на кукурудзяному полі між ближнім і дальнім маяком системи посадки аеродрому на відстані більше одного кілометра від ЗПС", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією Росавіації, у результаті вимушеного приземлення постраждали чотири пасажири, яких доставили до медзакладу м. Жуковського.

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