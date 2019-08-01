МАУ з’ясує причини збою у двигуні Boeing, який вимушено сів у "Борисполі"

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" проведе розслідування для з'ясування причини збою у двигуні Boeing, який вимушено сів у аеропорту "Бориспіль" 29 липня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МАУ.

"Внутрішня перевірка, проведена авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України", підтвердила, що дії екіпажу рейсу Київ – Бангкок були високо професійними і повністю відповідали регламенту і вимогам авіаційної безпеки. Технічні причини збою в роботі двигуна будуть встановлені в ході розслідування за участю представників компанії-виробника", - йдеться у повідомленні.

У МАУ нагадують, що літак Boeing 767-300ER UR-GEC, що виконував рейс PS271 Київ – Бангкок 29 липня 2019 року, вилетів з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" о 20:02. В процесі набору висоти екіпаж помітив різку зміну параметрів одного з двигунів і, проаналізувавши ситуацію, на підставі регламентної документації прийняв рішення відключити двигун та повернутися до аеропорту вильоту, повідомивши диспетчерів про позапланову посадку. Через 20 хвилин після зльоту літак здійснив успішну посадку в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" з великою посадковою масою, що призвело до підвищення температури гальмівних пристроїв, внаслідок чого спостерігалося їх незначне задимлення. Ніхто з пасажирів і членів екіпажу не постраждав.

Пасажири були доставлені до терміналу D аеропорту "Бориспіль" і після заміни літака продовжили свою подорож до Бангкоку. Рейс PS271 вилетів з Києва о 2:08 30 липня і благополучно приземлився в Бангкоку о 15:30 за місцевим часом 30 липня.