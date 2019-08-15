У Нідерландах вдвічі зросла кількість хворих на денге
Про це повідомляє NOS.
"Цьогоріч ми маємо 56 записів. Минулоріч їх було 25 за той самий період", - повідомили у центрі швидкої допомоги Eurocross.
Денге, відома як лихоманка денге - захворювання, яке поширюється комарами. Хворі страждають на сильний головний біль, біль у м’язах та суглобах. У важких випадках захворювання може викликати лихоманку з кровотечею.
Цього року в багатьох країнах фіксується набагато більше випадків денге, ніж минулого. Кількість пацієнтів зростає, зокрема, у Бангладеш, Камбоджі, Індії, Лаосі, Маршаллових островах, В'єтнамі, Шрі-Ланці, Таїланді та Філіппінах. У серпні на Філіппінах оголосили національну епідемію - з початку року від вірусу денге померли 622 особи.
Червоний Хрест радить людям, які подорожують туди, носити одяг, що захищає тіло від комарів.