У Нідерландах вдвічі зросла кількість хворих на денге

У Нідерландах зафіксовано зростання кількості інфікованих лихоманкою денге серед туристів. Цього року до лікарень потрапило удвічі більше людей, ніж минулого.

Про це повідомляє NOS.

"Цьогоріч ми маємо 56 записів. Минулоріч їх було 25 за той самий період", - повідомили у центрі швидкої допомоги Eurocross.

Денге, відома як лихоманка денге - захворювання, яке поширюється комарами. Хворі страждають на сильний головний біль, біль у м’язах та суглобах. У важких випадках захворювання може викликати лихоманку з кровотечею.

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Цього року в багатьох країнах фіксується набагато більше випадків денге, ніж минулого. Кількість пацієнтів зростає, зокрема, у Бангладеш, Камбоджі, Індії, Лаосі, Маршаллових островах, В'єтнамі, Шрі-Ланці, Таїланді та Філіппінах. У серпні на Філіппінах оголосили національну епідемію - з початку року від вірусу денге померли 622 особи.

Червоний Хрест радить людям, які подорожують туди, носити одяг, що захищає тіло від комарів.