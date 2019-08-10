Перший випадок лихоманки Західного Нілу зареєстровано в Болгарії

Перший в нинішньому році випадок зараження лихоманкою Західного Нілу було зареєстровано у Болгарії.

Інформацію про це підтвердив директор Національного центру інфекційних захворювань Тодор Кантараджієв, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Мова йде про 60-річну жінку з міста Монтана. Наразі пацієнтка почуває себе краще, її було переведено з реанімаційного відділення до звичайної палати», - повідомив директор.

За словами керівника області Росена Белчєва, в даний час в обласному Управлінні охорони здоров'я обговорюються заходи, які повинні бути зроблені для запобігання поширенню захворювання.