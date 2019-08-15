З пляжу Майорки через лісову пожежу евакуювали сотню туристів

Близько ста туристів евакуйовані з пляжу на іспанському острові Майорка через наближення лісової пожежі.

Про це повідомляє Mirror.

“Рятувальники евакуювали туристів з популярного пляжу на Майорці через велику пожежу в лісі всього за кілька метрів”, - зазначається у повідомленні.

Йдеться про близько 100 туристів.

Сама пожежа охопила 250 квадратних метрів лісу за 200 метрів від пляжу.

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Для гасіння полум'я прибули 17 пожежників, два спеціальні гелікоптери та один літак.

Зазначається, що на цей пляж щороку прилітають тисячі туристів.

Фото: Mirror