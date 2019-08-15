З пляжу Майорки через лісову пожежу евакуювали сотню туристів
Укрінформ
Близько ста туристів евакуйовані з пляжу на іспанському острові Майорка через наближення лісової пожежі.
Про це повідомляє Mirror.
“Рятувальники евакуювали туристів з популярного пляжу на Майорці через велику пожежу в лісі всього за кілька метрів”, - зазначається у повідомленні.
Йдеться про близько 100 туристів.
Сама пожежа охопила 250 квадратних метрів лісу за 200 метрів від пляжу.
Для гасіння полум'я прибули 17 пожежників, два спеціальні гелікоптери та один літак.
Зазначається, що на цей пляж щороку прилітають тисячі туристів.
Фото: Mirror