У МЗС попереджають про небезпеку поїздок у Грецію через пожежі

"П’ятий, найвищий режим пожежної небезпеки «тривога», введено у регіонах Аттіка, Центральна Греція, окремих районах півострова Пелопонес (Корінфія, Арголіда, Аркадія, Східна Лаконія). Стан протипожежної готовності, що відповідає четвертій категорії небезпеки, оголошено в інших районах півострова Пелопонес, островах Егейського моря, Західній Греції, Іонічних островах", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті порадили відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у розкладі руху транспорту.

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Інтерактивна карта пожежної небезпеки, а також актуальна інформація з розвитку ситуації розміщена на сайті Генерального Секретаріату цивільного захисту Греції за посиланням.

У разі виникнення небезпечних ситуацій, загрози життю чи здоров’ю, у МЗС порекомендували телефонувати на «гарячу лінію» Посольства України в Греції за номером +30 69 327 656 06, адреса електронної пошти emb_gr@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: + 38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.