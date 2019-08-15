Від “Новічка” постраждав ще один поліцейський — британські слідчі

Унаслідок контакту з нервово-паралітичною речовиною “Новічок”, яку застосували російські співробітники ГРУ для отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері, постраждав ще один поліцейський.

Про це йдеться у заяві детективів Контртерористичного підрозділу британської поліції, яку опублікувала кореспондент LBC Рейчел Венабелс у Twitter.

“Детективи Контртерористичного підрозділу, які розслідували атаку з “Новічком” у Солсбері, підтвердили наявність слідів нервово-паралітичної речовини в зразках крові поліцейського”, - йдеться у заяві.

Як зазначається, постраждав місцевий поліцейський з графства Вілтшер, який не захотів розголошувати своє ім'я публіці.

Повідомляється, що офіцер поліції, який приїхав на виклик щодо отруєння ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Солсбері минулого року, натрапив на незначну дозу “Новічка”.

Після отримання необхідної медичної допомоги він повернувся до виконання своїх обов'язків.

Як повідомляє Independent, раніше було тільки відомо про одного місцевого поліцейського Ніка Бейлі, який сконтакував з “Новічком” і потрапив до лікарні.

Як повідомлялося, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, "Новічком" отруїли двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

Пізніше розслідувачі The Insider і Bellingcat розповіли про третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів і опублікували фотографію співробітника ГРУ "Сергія Федотова", справжнє ім'я якого Денис Сергеєв.