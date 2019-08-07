У Британії вивчають роль Путіна в отруєнні Скрипалів - The Guardian

Британська поліція перевіряє роль президента РФ Володимира Путіна в отруєнні ексофіцера ГРУ Сергія Сприпаля та його доньки Юлії у Солсбері минулого року.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерела.

“Скотленд Ярд вивчає роль президента РФ Володимира Путіна в отруєнні (Скрипалів — ред.) нервово-паралітичною речовиною “Новічок” у Солсбері”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, у британській розвідці вважають, що Путін, ймовірно, схвалив минулорічну атаку на ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Голова контртерористичного управління британської поліції Ніл Басу заявив, що розслідування хіматаки у Солсбері нині триває.

За його словами, питання, пов'язані з висуненням звинувачення за отруєння є складними, адже необхідно довести, що саме він (Путін — ред.) брав безпосередню участь в спецоперації.

Басу зауважив, що для отримання європейського ордера на арешт, потрібно мати справу, за яку можна звинуватити у Британії. Проте, він вважає, що нині у британської поліції немає справи, за яку можна звинуватити.

Водночас поліцейський підкреслив, що правоохоронцям необхідні не припущення, а докази.

"Ми працівники поліції, і тому шукаємо докази. Нині існує величезна кількість спекуляції з приводу того, хто несе відповідальність (за атаку в Солсбері — ред.), хто давав накази, і все це ґрунтується на експертних знаннях про Росію. Однак, мені важливо мати докази",- підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня 2018 року колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними в британському Солсбері і госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервово-паралітичний реагент "Новічок" російського походження.

Пізніше, 30 червня, "Новічком" отруїли двох людей у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив.

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - "Олександр Петров" (справжнє ім'я Олександр Мишкін) і "Руслан Боширов" (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

Пізніше розслідувачі The Insider і Bellingcat розповіли про третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів і опублікували фотографію співробітника ГРУ "Сергія Федотова", справжнє ім'я якого Денис Сергеєв.