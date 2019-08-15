Сеул закликає КНДР та США поновити переговори з денуклеаризації
Про це він заявив під час виступу з нагоди Дня незалежності Кореї, повідомляє Yonhap.
"Це, мабуть, буде найважливішим моментом у всьому процесі досягнення денуклеаризації та встановлення миру на Корейському півострові… Зараз настав час як для двох Корей, так і для Сполучених Штатів зосередитися на якнайшвидшому відновленні переговорів на робочому рівні між Пхеньяном і Вашингтоном", - заявив Мун Чже Ін.
Він додав, що навіть якщо є «причина для невдоволення», обидві сторони повинні обговорити це за столом переговорів.
За його словами, довгостроковою метою є тривалий мир на півострові.
"На нас чекає новий Корейський півострів, який принесе мир і процвітання собі, Східній Азії та світу", - сказав він, завершуючи промову.
"Ми можемо це зробити!", - заявив Мун Чже Ін.
Як повідомлялося, раніше Пхеньян висловив обурення спільними навчаннями Південної Кореї зі США та заявив, що переговори можливі тільки між КНДР і Сполученими Штатами.