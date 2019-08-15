Сеул закликає КНДР та США поновити переговори з денуклеаризації

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав Вашингтон та Пхеньян до якнайшвидшого відновлення переговорів про денуклеаризацію на робочому рівні.

Про це він заявив під час виступу з нагоди Дня незалежності Кореї, повідомляє Yonhap.

"Це, мабуть, буде найважливішим моментом у всьому процесі досягнення денуклеаризації та встановлення миру на Корейському півострові… Зараз настав час як для двох Корей, так і для Сполучених Штатів зосередитися на якнайшвидшому відновленні переговорів на робочому рівні між Пхеньяном і Вашингтоном", - заявив Мун Чже Ін.

Він додав, що навіть якщо є «причина для невдоволення», обидві сторони повинні обговорити це за столом переговорів.

За його словами, довгостроковою метою є тривалий мир на півострові.

"На нас чекає новий Корейський півострів, який принесе мир і процвітання собі, Східній Азії та світу", - сказав він, завершуючи промову.

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"Ми можемо це зробити!", - заявив Мун Чже Ін.

Як повідомлялося, раніше Пхеньян висловив обурення спільними навчаннями Південної Кореї зі США та заявив, що переговори можливі тільки між КНДР і Сполученими Штатами.