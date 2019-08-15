Через спеку зі склепінь Нотр-Дама почало падати каміння

Через спеку були зафіксовані нові падіння каменів зі зведення Собору Паризької Богоматері в Парижі.

Про це повідомляє RFI.

«Французьке міністерство культури повідомило виданню Médiapart, що під час періодів особливо високих температур з кам'яних склепінь собору Паризької Богоматері падало каміння, і що роботи зі зміцнення будівлі були терміновими заходами, котрі проводили під загрозою його обвалення», - йдеться в повідомленні.

Французьке відомство відповіло на статтю, опубліковану виданням, де йшлося про недостатнє дотримання норм охорони праці при реставрації собору. Під час пожежі розплавилися і потім осіли у вигляді пилу на поверхні сотні тонн свинцю, з якого були зроблені шпиль і покрівля собору.

Міністерство підкреслило необхідність терміново відновити реставраційні роботи. Вони були тимчасово зупинені у вівторок, 13 серпня, щоб дозволити провести операцію з очищення будівельного майданчика від свинцевого пилу.

Роботи з укріплення будівлі повинні поновитися після 23 серпня і триватимуть принаймні до початку 2020 року. Після їх закінчення реставратори зможуть почати відновлювати собор.

Як відомо, 15 квітня в соборі спалахнула пожежа, через що у будівлі обрушилися шпиль і дах. За попередньою інформацією, він стався через ремонтні роботи в будівлі. Головний архітектор з питань збереження історичних пам'яток Філіп Вільньов сказав, що коли в соборі спалахнула пожежа, на майданчику не було працівників.

У МВС Франції заявили, що основну конструкцію собору вдалося врятувати. Також вдалося врятувати частину християнських святинь, що зберігалися в соборі.

Вранці 16 квітня пожежу повністю ліквідували. Для реставрації собору відкрили загальнонаціональний збір пожертвувань.

Фото: АА