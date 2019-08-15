Аналітичний центр European Values став мішенню російських хакерів

Аналітичний центр European Values нещодавно став ціллю російських хакерів.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу з Праги, де розташована штаб-квартира центру.

«Наприкінці липня 2019 року кілька експертів European Values стали ціллю того, що генеральний директор ProtonMail (швейцарського сервера безпечної електронної пошти) назвав «найскладнішим, з чим він будь-коли стикався», - зазначили в центрі.

Виконавчий директор Якуб Янда каже, що той факт, що експерти центру є об'єктом таких складних операцій поряд з елітою західних аналітичних структур, які спеціалізуються на Росії, є ціною за викриття ворожої діяльності російської диктатури також у регіоні Центральної та Східної Європи. Він запевнив, що хакерам не вдалося завдати шкоди критичним даним під час атаки.

Окрім експертів European Values цілями хакерів стали два дослідники Bellingcat, один журналіст-розслідувач BBC, три журналісти Guardian, три журналісти різних російських ЗМІ, які займаються розслідуваннями, шість інших аналітиків і науковців, які зосереджені на зовнішній політиці Кремля та російських підпільних операціях за кордоном тощо.

За даними слідчої групи Bellingcat, фішинг-кампанія була націлена на щонайменше 30 осіб, які займаються російською проблематикою. Найімовірнішим замовником та виконавцем є ГРУ, адже «недержавному актору», або окремому хакеру чи хакерському колективу така операція фактично не під силу.

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Компанії ThreatConnect та ProtonMail підтвердили, що їх власні розслідування також вказують на ймовірне російське походження фішинг-атаки.

Швейцарські правоохоронці проводять розслідування за цим фактом.