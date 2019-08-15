Аналітичний центр European Values став мішенню російських хакерів
Про це повідомили кореспондентові Укрінформу з Праги, де розташована штаб-квартира центру.
«Наприкінці липня 2019 року кілька експертів European Values стали ціллю того, що генеральний директор ProtonMail (швейцарського сервера безпечної електронної пошти) назвав «найскладнішим, з чим він будь-коли стикався», - зазначили в центрі.
Виконавчий директор Якуб Янда каже, що той факт, що експерти центру є об'єктом таких складних операцій поряд з елітою західних аналітичних структур, які спеціалізуються на Росії, є ціною за викриття ворожої діяльності російської диктатури також у регіоні Центральної та Східної Європи. Він запевнив, що хакерам не вдалося завдати шкоди критичним даним під час атаки.
Окрім експертів European Values цілями хакерів стали два дослідники Bellingcat, один журналіст-розслідувач BBC, три журналісти Guardian, три журналісти різних російських ЗМІ, які займаються розслідуваннями, шість інших аналітиків і науковців, які зосереджені на зовнішній політиці Кремля та російських підпільних операціях за кордоном тощо.
За даними слідчої групи Bellingcat, фішинг-кампанія була націлена на щонайменше 30 осіб, які займаються російською проблематикою. Найімовірнішим замовником та виконавцем є ГРУ, адже «недержавному актору», або окремому хакеру чи хакерському колективу така операція фактично не під силу.
Компанії ThreatConnect та ProtonMail підтвердили, що їх власні розслідування також вказують на ймовірне російське походження фішинг-атаки.
Швейцарські правоохоронці проводять розслідування за цим фактом.