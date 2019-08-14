У Петербурзі горить бізнес-центр «Ленінград»

На Васильєвському острові у Петербурзі палає будівля бізнес-центру.

Про це повідомляє "Фонтанка".

"Більше сотні пожежних рятують від вогню бізнес-центр на Васильєвському острові у Петербурзі, що спалахнув 14 серпня. Поки приборкати пожежу не вдається, полум'я продовжує захоплювати дах", - йдеться в повідомленні.

ЗМІ наводить дані міського МНС, згідно з якими о 17:52 частково обрушилася покрівля БЦ «Ленінград» на Малому проспекті Васильєвського острова. Ранг пожежі підвищили до третього з п'яти номерів складності. Площа загоряння за годину збільшилася втричі.

«Палає покрівля та горищне приміщення, на площі 600 квадратних метрів. З будівлі було евакуйовано 550 людей», - додали у МНС. У відомстві уточнили, що, за попередніми даними, верхні поверхи чотириповерхового будинку нещодавно ремонтувалися і зараз не експлуатуються.

Як зазначається, на місці продовжують працювати 135 пожежників. Рух по Малому проспекту В. О. перекрито від 19-ї до 25-ї лінії.

БЦ «Ленінград» складається з кількох офісних, виробничих і складських корпусів і займає площу приблизно в 22 тисячі квадратних метрів. Про пожежу там повідомили близько п'ятої вечора.