У Казахстані вирує масштабна пожежа

У Каркаралинському районі Карагандинської області площа пожежі збільшилась більш як у п'ять разів, досягнувши за добу понад 2 700 га.

Про це повідомляє Радіо Азаттик з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ Казахстану Юрія Ільїна.

"Площа пожежі в Каркаралинському районі Карагандинської області збільшилася більш як у п'ять разів, досягнувши за добу понад 2 700 га, з них принаймні півтори тисячі гектарів припадають на територію державного лісового фонду", - йдеться в повідомленні.

За словами Ільїна, ситуація в Каркаралинському районі залишається складною.

Він також додав, що в гасінні пожежі задіяні підрозділи комітету лісового господарства, місцевих виконавчих органів, міністерства внутрішніх справ.

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12 серпня в Каркаралинському районі, за 30 кілометрів на південь від селища Егіндибулак, сталося загоряння сухої трави з переходом вогню на лісостепову територію Бахтинського лісництва Каркаралинського державного національного природного парку.

13 серпня аким Каркаралинського району оголосив режим НС природного характеру місцевого масштабу.

Фото: azattyq.org