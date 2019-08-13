У Німеччині - пам'ятні заходи до 58-ї річниці початку зведення Берлінського муру

«Наше місто 13 серпня 1961 року, з початком будівництва Берлінського муру та зон-бар'єрів, стало місцем світового історичного розрізу», - сказав Мюллер.

Тринадцятого серпня німці відзначають чергову річницю початку будівництва Берлінського муру / Фото: Ольга Танасийчук, Укрінформ

Він назвав правильним збереження пам’яті про ті часи, про те, що мур протягом десятиліть впливав на долю Берліна та його громадян, завдавав тяжкі страждання багатьом людям, наслідки яких відгукуються і сьогодні.

За словами мера, послання Берліна як «міста свободи» світові полягає у тому, що воля людей до вільного життя ніколи не може бути подолана мурами, що людям доводиться знову і знову боротися за свою свободу, демократію та верховенство права.

Каплиця примирення в Берліні збудована на місті, де стояла церква Примирення, яка в 1961 році опинилась на «смузі смерті» й стала недосяжною для берлінців, як для східних, так і західних. У 1985-му, за 4 роки до падіння муру, церкву знесли, про неї зараз нагадує покручений хрест. У каплиці, починаючи від 2005 року, проводять молебні за загиблими. Фото самих загиблих виставлені на галявині, що розташована на колишній нейтральній смузі. Тут зараз стоять залишки залізобетонного муру - сьогодні скрізь цей кордон можна пройти без перешкод. Але за 28 років, що східний і західний Берлін були розділені 155-кілометровим муром, загинуло, за офіційною статистикою, щонайменше 137 людей, намагаючись втекти з НДР.

Меморіал «Берлінський мур» нагадує про те, як розділення Берліна стало трагедією для жителів міста. Із серпня до листопада, коли буде відзначатися 30-річчя падіння муру, тут буде організовано понад 40 різноманітних заходів під гаслом No More Walls. Як повідомив директор комплексу «Берлінська стіна» Аксель Клаусмайер, особливий акцент буде зроблено на «східноєвропейській перспективі». Зокрема, на концерти та вистави запрошені музиканти з країн, «які зробили значний внесок до руйнування муру», зокрема Чехії і Словаччини, України та Польщі. Представники молоді України також будуть запрошені на центральний захід 9 листопада разом з однолітками з країн “Вишеградської четвірки”, Великої Британії, Франції, Норвегії. «Ми хочемо тримати в фокусі міжнародне значення падіння Берлінської стіни, особливо для молоді», - зауважив Клаусмайер. 8 листопада буде організований Міжнародний форум, присвячений 30 річчю падіння Берлінського муру, учасниками якого стануть історики з країн-переможниць у Другій світовій війні.

Як повідомлялося, Берлінський мур - комплекс споруд між двома частинами Берліна, зведений за наказом державного керівництва СРСР від 13 серпня 1961.

Проіснував до 9 листопада 1989, протягом понад 28 років багаторазово добудовувався та розширювався, був найбільш укріпленою частиною «німецько-німецького» кордону, відокремлював західний Берлін від східного, та навколишніх районів НДР. Мур був одним із найвідоміших символів Холодної війни та поділу Німеччини.