У центрі Берліна знешкодили 100-кілограмову авіабомбу часів війни

У Берліні у ніч на суботу знешкодили 100-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.

В операції були задіяні сотні поліцейських та пожежників, повідомляє Berliner Morgenpost.

«Авіаційну бомбу, що залишилася з часів Другої світової війни, успішно знешкоджено поблизу Александерплац, район Мітте. За повідомленням поліції, детонатор бомби був успішно підірваний у ніч на суботу. Поранених і матеріального збитку немає», - йдеться у повідомленні.

До ранку оточення навколо небезпечної території радіусом 300 м було знято. Близько 3 тисяч осіб змогли повернутися додому та до будинку для людей похилого віку, що знаходиться у цьому районі . Увечері були евакуйовані не тільки місцеві жителі, але також відвідувачі магазинів і берлінської телевежі, хоча вона розташовується за межами визначеного рятувальниками периметру. На кілька годин було перервано транспортне сполучення - Александрплац є великим транспортним вузлом.

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Бомбу вагою в центнер було виявлено у п'ятницю на будмайданчику неподалік від торгового центру Alexa, який евакуйований не був.

Старі боєприпаси часів війни знаходять у столиці ФРН постійно. Так, бомбу було виявлено 9 травня у районі Хермсдорф. Крім того, минулого четверга відразу 3 бомби було знешкоджено у сусідній з Берліном землі Бранденбург.

Фото: Thomas Peise