У Сіднеї внаслідок різанини загинула жінка, ще одна - поранена

Унаслідок різанини в австралійському Сіднеї загинула одна жінка, ще одна - отримала поранення.

Про це повідомляє The Sydney Morning Herald.

“Одна жінка загинула та ще одна перебуває у лікарні після того, як чоловік “в крові і з ножем” влаштував ймовірну різанину в центрі Сіднея у вівторок по обіді”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у поліції, нападника затримали перехожі й передали його правоохоронцям.

Нині ймовірний зловмисник перебуває у місцевому райвідділку.

Зазначається, чоловіка було затримано серед білого дня в центрі міста. Вже за годину неподалік було знайдено тіло жінки. Згодом у готелі в цьому ж районі було знайдено ще одну жінку з пораненнями. Її було госпіталізовано.

Нині правоохоронці проводять розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

Прем'єр-міністр Австралії Скот Моррісон вже висловив глибоке занепокоєння з приводу атаки.

Фото: smh.com.au