У Британії військовим льотчикам дозволили носити бороду

Представникам Королівських повітряних сил Великої Британії (RAF) вперше в історії дозволили відпускати бороду.

Про це повідомляє ВВС.

"Цей крок сприятиме відкритості та допоможе розширити кадровий резерв і зберегти наш висококваліфікований персонал", – цитує агентство заяву RAF.

Зазначається, що дозвіл, який набере чинності 1 вересня, дозволяє військовослужбовцям носити "охайну, акуратно підстрижену густу бороду". За словами представника міноборони, недоглянуті або ріденькі бороди – неприйнятні.

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Що ж до решти британського війська, де дозволені тільки вуса, тут правила зовнішнього вигляду персоналу переглядатися не будуть. Відрощувати бороди можна буде виключно з оперативних причин, наприклад, під час секретних операцій.

Як відомо, свого часу принц Гаррі, аби одягнути форму військового льотчика на весілля, мусив просити про спеціальний дозвіл, оскільки має бороду.

Фото: Royal Air Force, Facebook