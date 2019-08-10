Українець став найкращим закордонним випускником британської військової академії

Українець став найкращим закордонним випускником британської військової академії

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Укрінформ
Курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко здобув цьогоріч шаблю найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Про це повідомляє пресслужба Національної академії СВ.

“Артем Бараненко став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слухачів з України британська Королівська академія приймає з 1997 року. Загалом цьогоріч тут навчалися 33 офіцери, які представляли збройні сили 22-ох країн.

Відзнака найкращого закордонного випускника Академії щороку присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати у навчанні та під час іспитів.

Артем Бараненко – кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Нагороду йому вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії та кавалер Ордена Британської імперії.

На випускній церемонії були також присутні батьки Артема.

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