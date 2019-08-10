Українець став найкращим закордонним випускником британської військової академії

Курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко здобув цьогоріч шаблю найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Про це повідомляє пресслужба Національної академії СВ.

“Артем Бараненко став першим українцем, який удостоївся цієї високої відзнаки в стінах цього закладу”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слухачів з України британська Королівська академія приймає з 1997 року. Загалом цьогоріч тут навчалися 33 офіцери, які представляли збройні сили 22-ох країн.

Відзнака найкращого закордонного випускника Академії щороку присуджується курсанту, який продемонстрував найвищі результати у навчанні та під час іспитів.

Артем Бараненко – кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові. Нагороду йому вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії та кавалер Ордена Британської імперії.

На випускній церемонії були також присутні батьки Артема.