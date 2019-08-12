У Слідкомі РФ назвали «правомірними» дії силовиків, які зламали ногу дизайнеру

Слідчий комітет Росії назвав правомірними дії співробітників правоохоронних органів, які зламали ногу дизайнеру Костянтину Коновалову при затриманні у мерії Москви 27 липня.

Про це Коновалов повідомив у Twitter, опублікувавши відповідь СКР.

"Мені СК відповіли щодо заяви про зламану ногу: «... дії співробітників правоохоронних органів з застосування щодо Вас фізичної сили були правомірними», «... ваше звернення не містить відомостей про вчинений злочин співробітниками правоохоронних органів». Як вам таке?"- написав Коновалов.

Він також повідомив, що його навіть не опитали в СКР. «Ми надали 9 фотографій мого затримання, де видно обличчя всіх співробітників, які мене затримували, а також медичні документи, що підтверджують перелом ноги. Моєму адвокату Федору Сірошу відмовили у наданні відео з камер спостереження на Тверській», - уточнює потерпілий.

Аргументація СКР полягає в тому, що, відповідно до закону РФ «Про поліцію», поліцейські можуть застосовувати фізичну силу, якщо «несилові способи не забезпечують забезпечення покладених на поліцію обов'язків з припинення злочину і адміністративних правопорушень». В результаті СК вирішив, що поліцейські діяли правомірно при затриманні Коновалова.

Коновалова затримали вранці 27 липня, коли проводилася акція опозиції за чесні вибори. Він вийшов на пробіжку і, пробігаючи повз мерію, зупинився сфотографувати автозаки, які там знаходилися перед непогодженою акцією за допуск незалежних кандидатів на вибори до Мосміськдуми.

Коли дизайнер побіг далі, його повалили на асфальт і наступили на ногу. У лікарні Коновалову діагностували перелом. Крім того, на нього склали протокол за статтею 20.2 КпАП (порушення правил проведення публічного заходу).