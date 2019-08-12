У Росії встановили особу силовика, який бив активістку в живіт

Видання Baza попросило ГУ МВС по Москві перевірити поліцейського Сергія Циплакова на причетність до побиття активістки Дар'ї Сосновської, яку вдарили у живіт під час затримання на акції протесту 10 серпня у Москві.

Про це Baza повідомляє в Telegram з посиланням на колег поліцейського, які побажали зберегти анонімність.

«Ідеться про співробітника поліції, який вдарив активістку Дар'ю Сосновську кулаком в живіт — вже після затримання, незважаючи на те, що вона не чинила зовсім ніякого опору... Сергій Циплаков служить у 5 батальйоні 2 ОПП ГУ МВС по Москві. Цю інформацію нам передали його колеги, — сьогодні з ранку у відділи поліції Москви вже прийшли дві перевірки, обидві — через опубліковане відео», - йдеться у повідомленні.

Сам Циплаков на запитання видання не відповів.

Як повідомлялося, Дар'ю Сосновську затримали на акції за вільні вибори, яка пройшла 10 серпня у Москві. Активістка зробила зауваження поліцейським, які затримували чоловіка з ознаками інвалідності, після чого їй заламали руки за спину. Коли в одного з поліцейських впав кийок, той ударив жінку в живіт. Сосновська звернулася до Слідчого комітету із заявою про злочин.

Напередодні керівник правозахисної групи "Агора" Павло Чиков оголосив про винагороду в 100 тисяч рублів (приблизно 1,5 тис. доларів) за дані про особу поліцейського, який вдарив Сосновську під час затримання.

Пізніше на Сосновську склали протокол про порушення закону про мітинги. Їй загрожує штраф до 20 тисяч рублів.

У понеділок Росгвардія заперечила приналежність до відомства співробітника, який вдарив у живіт дівчину під час затримання.

У суботу в Москві відбулася найбільша за останні кілька років акція опозиції. За даними "Білого лічильника", на проспекті Сахарова зібралися близько 50 тисяч осіб, а з урахуванням людей, які заходили з інших, менших входів - 60 тисяч.

Фото: Telegram Baza