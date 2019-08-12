У Росії встановили особу силовика, який бив активістку в живіт

У Росії встановили особу силовика, який бив активістку в живіт

Укрінформ
Видання Baza попросило ГУ МВС по Москві перевірити поліцейського Сергія Циплакова на причетність до побиття активістки Дар'ї Сосновської, яку вдарили у живіт під час затримання на акції протесту 10 серпня у Москві.

Про це Baza повідомляє в Telegram з посиланням на колег поліцейського, які побажали зберегти анонімність.

«Ідеться про співробітника поліції, який вдарив активістку Дар'ю Сосновську кулаком в живіт — вже після затримання, незважаючи на те, що вона не чинила зовсім ніякого опору... Сергій Циплаков служить у 5 батальйоні 2 ОПП ГУ МВС по Москві. Цю інформацію нам передали його колеги, — сьогодні з ранку у відділи поліції Москви вже прийшли дві перевірки, обидві — через опубліковане відео», - йдеться у повідомленні.

Сам Циплаков на запитання видання не відповів.

Як повідомлялося, Дар'ю Сосновську затримали на акції за вільні вибори, яка пройшла 10 серпня у Москві. Активістка зробила зауваження поліцейським, які затримували чоловіка з ознаками інвалідності, після чого їй заламали руки за спину. Коли в одного з поліцейських впав кийок, той ударив жінку в живіт. Сосновська звернулася до Слідчого комітету із заявою про злочин.

Напередодні керівник правозахисної групи "Агора" Павло Чиков оголосив про винагороду в 100 тисяч рублів (приблизно 1,5 тис. доларів) за дані про особу поліцейського, який вдарив Сосновську під час затримання.

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Пізніше на Сосновську склали протокол про порушення закону про мітинги. Їй загрожує штраф до 20 тисяч рублів.

У понеділок Росгвардія заперечила приналежність до відомства співробітника, який вдарив у живіт дівчину під час затримання.

У суботу в Москві відбулася найбільша за останні кілька років акція опозиції. За даними "Білого лічильника", на проспекті Сахарова зібралися близько 50 тисяч осіб, а з урахуванням людей, які заходили з інших, менших входів - 60 тисяч.

Фото: Telegram Baza

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