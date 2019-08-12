У Росгвардії відхрестилися від бійця, який вдарив активістку в живіт

Росгвардія заперечує приналежність до відомства співробітника, який вдарив у живіт дівчину під час затримання після акції в Москві 10 серпня.

Про це йдеться в заяві Росгвардіі, повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

Про це йдеться в заяві Росгвардії, повідомляє радіостанція "Говорит Москва".

"Співробітники, зафіксовані на цьому відеоролику, не належать до підрозділів Росгвардії", - йдеться в заяві.

Напередодні глава правозахисної групи "Агора" Павло Чиков оголосив про винагороду в 100 тисяч рублів (приблизно 1,5 тисяч доларів) за дані про особу поліцейського, який вдарив московську активістку Дарину Сосновську в живіт під час затримання 10 серпня. Відео, на якому поліцейський (імовірно — співробітник другого оперативного полку при головному управлінні МВС Росії по місту Москві) завдає удар, було викладено в інтернет одним із очевидців затримання дівчини.

Пізніше на Сосновську склали протокол про порушення закону про мітинги. Їй загрожує штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У неділю Сосновська звернулася за допомогою до лікарів і має намір написати заяву до Слідчого комітету з вимогою притягнути співробітників поліції до кримінальної відповідальності за статтею про перевищення посадових повноважень.

У суботу в Москві пройшла найбільша за останні кілька років акція опозиції. За даними "Білого лічильника", на проспекті Сахарова зібралися близько 50 тисяч осіб, а з урахуванням того, що заходили з інших менших входів - 60 тисяч. Вимоги мітингу — допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів, змінити виборче законодавство, припинити кримінальну справу про масові заворушення, порушену у зв'язку з подіями 27 липня в Москві, і звільнити 13 осіб, взятих під варту у цій справі.

Після узгодженого з владою мітингу поліція затримала понад 250 осіб. В цілому на акціях протесту в центрі Москви, які тривають майже місяць, було затримано близько трьох тисяч осіб.