У Греції через пожежу евакуювали туристів

Туристичний табір на грецькому острові Елафонісос евакуювали через лісову пожежу, що триває вже другий день поспіль.

Про це повідомляє Ekathimerini.

"Туристичний табір на острові Елафонісос, що на півдні Греції, евакуювали, оскільки пожежа, що спалахнула у суботу вранці на сміттєзвалищі, триває вже другий день поспіль та посилилася через сильні вітри", - йдеться у повідомленні.

Сильні вітри та висока температура сприяли спалаху десятків лісових пожеж у всій Греції протягом цього тижня.

90 пожежників намагаються стримати стихію на острові Елафонісос, їм допомагають шість літаків та три пожежні гелікоптери.

Фото: Ekathimerini