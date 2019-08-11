В Адені за чотири доби - 40 загиблих
Укрінформ
Лише протягом кількох днів, від 8 серпня, унаслідок бойових дій навколо міста Аден у Ємені було вбито 40 осіб, а 260 отримали ушкодження.
Про це повідомляє Al-Awsat з посиланням на дані ООН.
"У місті Аден на півдні Ємену протягом кількох днів із 8 серпня, коли спалахнув останній раунд боїв, було вбито 40 осіб, а 260 отримали ушкодження", - повідомили у регіональному представництві ООН.
Гуманітарний координатор ООН у Ємені Ліз Гранде закликала місцеву владу гарантувати "безперешкодний доступ" гуманітарним організаціям до постраждалих територій.
Як відомо, з 2014 року у Ємені триває громадянська війна. Одна з воюючих сторін − хусити з шиїтського руху Ансар Аллах, інша − війська вигнаного хуситами сунітського президента Абд Раббо Мансура Хаді та очолювана Саудівською Аравією коаліція