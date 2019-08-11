В Адені за чотири доби - 40 загиблих

"У місті Аден на півдні Ємену протягом кількох днів із 8 серпня, коли спалахнув останній раунд боїв, було вбито 40 осіб, а 260 отримали ушкодження", - повідомили у регіональному представництві ООН.

Гуманітарний координатор ООН у Ємені Ліз Гранде закликала місцеву владу гарантувати "безперешкодний доступ" гуманітарним організаціям до постраждалих територій.

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Як відомо, з 2014 року у Ємені триває громадянська війна. Одна з воюючих сторін − хусити з шиїтського руху Ансар Аллах, інша − війська вигнаного хуситами сунітського президента Абд Раббо Мансура Хаді та очолювана Саудівською Аравією коаліція