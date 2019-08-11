Саудівська Аравія закликала єменських сепаратистів вивести війська з Адена

"Командування коаліції за відновлення легітимності у Ємені закликає негайно припинити вогонь у місті Аден та наголошує, що вона використовуватиме військову силу проти тих, хто порушує домовленості", - заявив офіційний представник очолюваної Саудівською Аравією коаліції - полковник Туркі аль-Малкі.

Коаліція, очолювана Ер-Ріядом, закликає всі військові формування негайно повернутися на свої позиції, відійти з позицій, які вони захопили протягом минулих днів, та не завдавати шкоди державній і приватній власності.

Дії загонів, що захопили військові об'єкти союзників та президентський палац у Адені, у коаліції вважають заколотом, що грає на руку хуситам та прихильникам ІДІЛ, які діють у Ємені.

Як повідомлялося, сили Південної перехідної ради (ППР) Ємену напередодні захопили президентський палац Маашик у місті Аден.

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З 2014 року у Ємені триває громадянська війна. Одна з воюючих сторін − хусити з шиїтського руху Ансар Аллах, інша − війська вигнаного хуситами сунітського президента Абд Раббо Мансура Хаді та очолювана Саудівською Аравією коаліція. ППР виступає за незалежність та не підтримує жодну зі сторін.