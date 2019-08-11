У Ємені сепаратисти захопили президентський палац

Сили Південної перехідної ради (ППР) Ємену захопили президентський палац Маашик в місті Аден.

Про це 9 серпня повідомив телеканал Al Jazeera.

Відзначається, що розміщений у палаці саудівські сили відступили з нього на військову базу міжнародної коаліції в районі аль-Барика на захід від Адена.

Сам президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді знаходиться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Як зазначив телеканал, учасники бойових дій в Адені є номінальними союзниками очолюваної Саудівською Аравією коаліції, яка бореться з хуситами на півночі і заході Ємену з березня 2015 року, але у них є власні плани на майбутнє країни.

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Офіційний представник ППР Нізар аль-Хайсам повідомив телеканалу Al Hadath, що жителі півдня "не виступають проти законності та прихильні до діалогу з усіма політичними фракціями, окрім ісламістів з партії Аль-Іслах, які, за його словами, "негативно впливають" на президента республіки Абд Раббо Мансура Хаді.

"Ми не збираємося починати зараз битву за відділення Адена і Південного Ємену від решти частини країни", − підкреслив аль-Хайсам.

При цьому він пообіцяв, що загони ППР залишаться у складі урядових сил, які ведуть війну з повстанцями-хуситами.

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Нагадаємо: з 2014 року в Ємені йде громадянська війна. Одна з воюючих сторін − хусити з шиїтського руху Ансар Аллах, інша − війська вигнаного хуситами сунітського президента Абд Раббо Мансура Хаді та очолювана Саудівською Аравією коаліція.

ППР виступає за незалежність і не підтримує жодну зі сторін.