Під час нападів на силовиків у Ємені загинули понад 50 осіб

У результаті двох окремих нападів на поліцію та військових в єменському місті Аден загинула щонайменше 51 особа.

Про це повідомляє Daily Sabah.

“Щонайменше 51 особа загинула внаслідок атак в єменському порту Аден у четвер”, - йдеться у повідомленні.

Близько 40 осіб були вбиті, коли у військовий парад влучила ракета. Ще 11 поліцейських загинули в результаті нападів терористів-смертників на райвідділок поліції.

Загалом 56 осіб отримали поранення внаслідок двох атак.

Зазначається, що в місті Аден працює уряд Ємену, який був визнаний міжнародною спільнотою, і який воює з бойовиками Хуті, які в свою чергу контролюють столицю країни — Санаа. При цьому в самому Адені також присутні терористи з “Аль-Каїди” й “Ісламської держави”, які вже багато разів брали на себе відповідальність за скоєні теракти в місті впродовж останніх років.

Як повідомлялося раніше, в результаті двох окремих нападів на поліцію та військових в єменському місті Аден загинуло щонайменше тридцять осіб.

Фото: Reuters