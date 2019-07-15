Військові в Ємені влаштували засідку на хуситів, знищивши 20 бойовиків
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на армійські джерела в Ємені.
"Урядові сили влаштували добре підготовлену засідку на хуситів у районі Сервах на заході провінції Маріб", - ідеться в повідомленні.
В результаті були знищені щонайменше 20 повстанців, ще кілька отримали поранення
Разом із тим повідомляється, що в тому ж таки районі сталася ще одна сутичка між урядовими військами і хуситами. В результаті загинули щонайменше 13 військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.
Як відомо, в Ємені з 2014 року точиться збройний конфлікт, у якому з одного боку беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" (хусити) і прибічники поваленого президента Алі Абдуллаха Салеха, а з другого – урядові війська, лояльні президенту Абд-Раббу Мансуру Гаді.