Військові в Ємені влаштували засідку на хуситів, знищивши 20 бойовиків

Урядові війська Ємену провели в центральній провінції Маріб спецоперацію і знищили не менше 20 хуситів.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на армійські джерела в Ємені.

"Урядові сили влаштували добре підготовлену засідку на хуситів у районі Сервах на заході провінції Маріб", - ідеться в повідомленні.

В результаті були знищені щонайменше 20 повстанців, ще кілька отримали поранення

Разом із тим повідомляється, що в тому ж таки районі сталася ще одна сутичка між урядовими військами і хуситами. В результаті загинули щонайменше 13 військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.

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Як відомо, в Ємені з 2014 року точиться збройний конфлікт, у якому з одного боку беруть участь повстанці шиїтського руху "Ансаруллах" (хусити) і прибічники поваленого президента Алі Абдуллаха Салеха, а з другого – урядові війська, лояльні президенту Абд-Раббу Мансуру Гаді.