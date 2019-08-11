Теракт у Лівії: кількість загиблих співробітників ООН збільшилася до трьох

Унаслідок вибуху бомби у автомобілі у лівійському місті Бенгазі загинули троє співробітників місії ООН.

Про це повідомляється на сторінці ООН.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш у суботу засудив вибух бомби у автомобілі перед торговим центром у лівійському місті Бенгазі, внаслідок якого троє працівників представництва ООН загинули, а троє інших отримали ушкодження, десятки цивільних лівійців також зазнали ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Згідно із заявою спеціального представника ООН у Лівії Гасана Саламе, співробітники, які загинули та отримали поранення, служили у Місії підтримки ООН в країні UNSMIL, яку він очолює.

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"Ця боягузлива атака, здійснена в той час, коли лівійці готуються до свята Ід аль-Адхи, є ще одним нагадуванням про необхідність терміново припинити конфлікт у Лівії, лівійцям варто подолати розбіжності та працювати разом шляхом діалогу, а не насильства, щоб припинити конфлікт ", - сказав Саламе.

Фото: UNSMIL/Iason Athanasiadis