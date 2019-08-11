Теракт у Лівії забрав життя двох співробітників ООН

Унаслідок вибуху автомобільної бомби в лівійському Бенгазі загинули два співробітника місії ООН.

Про це із посиланням на власні джерела пише Xinhua.

“Два співробітника місії ООН загинули й ще один отримав поранення, коли під час проходження конвою навпроти місцевого торгового центру вибухнув автомобіль”, - розповів співрозмовник агентства.

Поранення від вибуху зазнало також восьмеро цивільних лівійців.

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Стан постраждалих залишається невідомим.

Xinhua нагадує, що минулого року унаслідок підриву нашпигованого вибухівкою автомобіля під час похорону лівійського військового у Бенгазі загинуло четверо осіб й ще 30 отримали поранення.